Jova Beach Party, l'Ippodromo di Villanova d'Albenga "ombelico del mondo" il 17 luglio (forse)

Sì, sarà anche qui la festa e il territorio ingauno si trasformerà nell’ombelico del mondo per farci ballare tutti: è confermato che il Jova Beach Party 2022 sarà a Villanova d’Albenga presso l’Ippodromo dei Fiori il prossimo 17 luglio 2022.

La conferma per l'attesissimo mega evento, unico nel suo genere, che nel 2019 aveva lasciato a bocca asciutta i fan liguri di Jovanotti, è pronto a diventare realtà grazie all’accordo tra le amministrazioni di Albenga e Villanova d’Albenga (per cui la location alternativa era rappresentata dall'aeroporto Panero), al lavoro per renderlo possibile. Anche se ancora qualche dubbio resta.

Durante la conferenza stampa, convocata in questo 19 novembre, data di uscita del nuovo singolo di Lorenzo Cherubini dal titolo "BOOM" in contemporanea con l’aggiornamento dell’app del #jovabeachparty, disponibile sia per Android che per IOS, collegando via streaming tutte le location italiane designate per ospitare il super concerto, sono stati svelati i dettagli dell'evento.

“Se penso ai miei luoghi del cuore, sebbene non ci sia più stato da quel 1988, Albenga c’è. Ci ho fatto il CAR, e solo quelli della mia età o più grandi sanno cos’è, ma per chi lo ha fatto è un passaggio mitico - racconta Jova - Arrivai che ero da poco il fenomeno del momento e davanti alla caserma Turinetto (chissà cosa c’è lì adesso, sono curioso di saperlo), stazionavano gruppi di ragazzine e ragazzini che aspettavano la mia libera uscita. Io ero divertito e un po’ impazzito da questa situazione anche perché in caserma ero trattato come una recluta normale, a fare le marce, rifare la branda e tutte quelle cose".

"Il mio ricordo di Albenga e di quel periodo un po’ assurdo è semplicemente radioso e mi spunta il sorriso solo a pensarci. Portare qui il 'Jova Beach Party' dopo l’annullamento del 2019 è stata una premessa fondamentale per l’organizzazione del JBP 2022 e ne sono davvero felice. Spero, con il nostro JBP, di portare gioia alla città e anche lavoro e buone cose per l’economia locale" ha aggiunto il cantante.

C'è un però. Più che la notizia di un evento, la conferenza è stata l'occasione per manifestare un auspicio: che vada in porto l'organizzazione del concerto, visto che ad oggi non ci sono ancora tutte le autorizzazioni necessarie ma, come ha assicurato il sindaco Tomatis in uno scambio di battute col cantante, si farà il possibile per superarle grazie a un lavoro intenso portato avanti dai tecnici insieme agli organi istituzionali.

"Ringraziamo Lorenzo per non essersi dimenticato di Albenga, città che gli vuole bene - ha affermato il sindaco Riccardo Tomatis - Confidiamo che il suo staff, composto da professionisti esperti, attraverso il confronto con la Prefettura, possa rendere possibile la realizzazione di questo evento. La città di Albenga è pronta a dare la propria disponibilità in termini di spazi e di collaborazione attraverso gli uffici comunali".

Il primo cittadino ha quindi ricordato come per il territorio ingauno le ricadute promozionali di "un evento di questa portata" saranno "imponenti in termini turistici", senza dimenticare come sia "altrettanto importante che il concerto si svolga nella massima sicurezza ed è proprio in questa direzione che sta lavorando lo staff di Jovanotti".

"Il Jova Beach Party è un evento che tutti vogliamo, dai comuni del comprensorio alla Regione che si è spesa a favore di quella che potrebbe essere la manifestazione di maggior richiamo dell'anno in tutta la Liguria - ha quindi concluso Tomatis -Speriamo che tutto vada per il meglio perché Albenga non vede l'ora di riabbracciare Lorenzo".

Ora quindi non resta che aspettare il superamento delle criticità organizzative e acquistare il biglietto, disponibile solo dopo l'ok definitivo allo svolgimento dell'evento.