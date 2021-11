Quiliano, approvato il nuovo bilancio di previsione che guarda a salvaguardia, riqualificazione e crescita del territorio

Nonostante l’emergenza dell’alluvione "Christian" che ha travolto il territorio di Quiliano nella giornata del 4 ottobre, l’Amministrazione Comunale va avanti nella sua programmazione.

Nell’attesa del riconoscimento dello stato di calamità da parte del Governo, il Comune ha già stanziato infatti oltre un milione di euro di proprie risorse di bilancio (a fronte di 2 milioni e 200mila euro circa di danni certificati).

Nel frattempo si pongono le basi per le opere pubbliche di rilancio del territorio (Villa Maria, lavori di messa in sicurezza del Rio Santo, opere di adeguamento alla normativa antisismica delle scuole statali primarie “Don Peluffo” di Quiliano e “Peressi” di Valleggia), nonché per gli interventi di gestione del territorio e della sua promozione turistica secondo una visione multisettoriale.

Sono questi gli elementi generali che contraddistinguono il nuovo Bilancio di previsione per il triennio '22/'24, approvato dalla Giunta comunale nella seduta di lunedì scorso (15 novembre,ndr) assieme alla “Nota integrativa al Documento Unico di Programmazione 2022/2024”.

“Confermando gli impegni presi con i gruppi consiliari nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 28 settembre scorso - dichiara il sindaco Nicola Isetta - abbiamo fatto tesoro delle indicazioni espresse nel corso del dibattito sviluppatosi attorno alla fase di prima approvazione del DUP. Pur essendo ancora nella fase dell’emergenza pandemica, stiamo infatti lavorando alacremente per gli interventi di rilancio e riqualificazione del territorio quilianese. Il Ministero dell’Interno ha già assegnato alla Città di Quiliano oltre due milioni e mezzo di euro di fondi per le grandi opere, che si inseriscono nella linea generale di miglioramento del nostro territorio. E rappresentano la prima tappa del percorso di ripresa economica e sociale della nostra comunità, sotto i vari profili e ambiti di intervento, all’interno del percorso, tuttora in corso, di digitalizzazione e cambiamento. Naturalmente non ci fermeremo qui, perché proseguiremo nel percorso di ricerca dei finanziamenti e nella partecipazione ai bandi pubblici prossimi”.

Il nuovo Bilancio, che pareggia in totali 18.883.460,65 euro, si contraddistingue infatti per la gestione della recentissima emergenza alluvionale, nonché per lo sviluppo dei vari interventi già programmati nel corso del 2021, tra i quali segnaliamo le varie opere e interventi di manutenzione del territorio, gli interventi di promozione territoriale, le numerose iniziative sviluppate nei vari ambiti (politiche sociali, cultura, turismo, ecc.).

“Ritengo doveroso - aggiunge Isetta - evidenziare peraltro che già nel corso del 2021 l’ottenimento dei maggiori finanziamenti e maggiori entrate hanno portato ad un pareggio del Bilancio che attualmente è fissato in totali 21 milioni e 685 mila euro. Per dare un elemento di paragone, evidenzio che il pareggio di Bilancio alla data del 31 dicembre 2018 ammontava a 11 milioni e 362 mila euro, mentre la previsione originaria di partenza del Bilancio 2019 corrispondeva a 9 milioni e 522mila euro. Questi sono dati concreti e oggettivi che dimostrano il rilevante lavoro, tuttora in corso, degli uffici comunali per l’attuazione del nostro programma amministrativo”.

Anche per il 2022 non sono previsti nel nuovo Bilancio adeguamenti di tariffe, tasse e tributi: “La riforma radicale dell’ufficio tributi, unitamente ad un’attenta fase di verifica delle insolvenze e mancati pagamenti - dichiara Isetta - ci ha permesso di recuperare già durante il 2021 ingenti somme derivanti da gettiti tributari riferiti all’interno quinquennio, e che puntualmente sono stati reinvestiti per garantire lo sviluppo di servizi e attività per la nostra comunità. Inoltre si evidenzia che, qualora l’emergenza Covid-19 dovesse essere prolungata oltre il 31 dicembre 2021, siamo pronti ad attuare e sviluppare gli interventi legislativi necessari per le eventuali misure di sostegno alle fasce deboli e all’imprenditoria locale, a tutela dei cittadini e delle realtà economico-sociali quilianesi. Di conseguenza non ci saranno aumenti di tasse e tributi a Quiliano per il 2022”.

“Inoltre dal prossimo 16 dicembre 2021 completiamo il percorso delle assunzioni comunali, attraverso l’ingresso in servizio del nuovo ragioniere capo, a seguito del concorso pubblico svoltosi nelle scorse settimane - prosegue Isetta - Il settore finanziario ha potuto altresì contare sull’assunzione in mobilità di un nuovo istruttore contabile, in servizio dal 1° novembre scorso. Viceversa nel settore urbanistica ha preso servizio dal 1° settembre scorso un nuovo istruttore informatico, vincitore del concorso pubblico svoltosi nei mesi scorsi grazie ad una fruttuosa collaborazione con il comune di Celle Ligure. Nel frattempo sono state programmate per quest’anno due progressioni verticali, mediante concorso interno, per la copertura dei posti di istruttore amministrativo e di ingegnere: la prima è stata già completata, mentre la seconda si concluderà entro il mese di novembre 2021”.

Numerosi sono gli interventi previsti nel Bilancio 2022/2024 e nella Nota Integrativa al DUP 2022/2024. “È evidente che la recentissima alluvione ha rappresentato un durissimo colpo per la nostra comunità. Ma ci stiamo già rialzando con iniziative, progetti e interventi per la crescita della nostra Città - precisa il sindaco di Quiliano - Ci riferiamo infatti alle rassegne tematiche che hanno e stanno caratterizzando positivamente la nostra Città con eventi di qualità che hanno avuto grande successo, nonché al prossimo Premio 'Città di Quiliano' per la canzone d’autore emergente che, da quest’anno, trova la giusta ospitalità nel nostro territorio. E non finisce qui: entro la fine di quest’anno andrà in rete anche il portale turistico della Città di Quiliano, e verrà ufficialmente presentato il nuovo logo turistico dell’ente”.

Il Bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi documenti allegati saranno ora sottoposti all’esame del Revisore Unico dei Conti e, di seguito, del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

“Colgo altresì l’occasione - conclude il sindaco Isetta - per ringraziare tutti gli uffici comunali impegnati nell’intenso lavoro preparatorio, e in particolare il ragioniere capo reggente dottoressa Marika Merialdi, il ragionier Mariano Latini e tutto il settore finanziario che, sia pure durante questa fase emergenziale, sono riusciti a completare gli elaborati di bilancio in tempo utile. Desidero infine esprimere al Segretario Generale dottor Achille Maccapani, ai responsabili dei servizi e a tutto il personale il ringraziamento mio e di tutta l’Amministrazione Comunale per il positivo e sempre costruttivo impegno svolto a beneficio della Città di Quiliano”.