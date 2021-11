Borghetto, una giornata di sensibilizzazione e informazione sul diabete insieme alle associazioni locali

Oggi si è svolto l’evento “Diabete: liberi di vincerlo!”, organizzato dal Comune di Borghetto con il Centro Ragazzi Kaleidos e il patrocinio della Regione Liguria, che ha visto la collaborazione con le associazioni sportive locali, per aderire al mese della consapevolezza, sensibilizzazione e informazione sul diabete. È stata, inoltre, un’occasione per celebrare la “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

" Si ringraziano per gli interventi il presidente dell’associazione diabete giovanile ponente Efisia Palmas, il presidente della commissione regionale sanità Liguria Brunetto Brunello, l’onorevole Sara Foscolo e il presidente provinciale Coni di Savona Roberto Pizzorno. Si ringraziano, altresì, per la loro partecipazione il Senatore Ripamonti Paolo, il vice sindaco del Comune di Toirano Lionetti Gianfranca e ,per il Comune di Borghetto, il vice sindaco Luca Angelucci, gli assessori Mariacarla Calcaterra, Alessio D’Ascenzo e il consigliere Paolo Erre " continuano Canepa, Lo Presti e Bongiorni.

"Grazie alle associazioni sportive, in particolare ad A. S. D. Arcieri Borghetto Santo Spirito, ASD Ginnastica, Danza e Benessere, Lega Navale Italiana Borghetto Santo Spirito, A.S.D Circolo Nautico 3 Miglia, ASD F.C.D. Borghetto 1968 e Sporting Club Soccer Borghetto" aggiungono.

"Un ringraziamento speciale al coordinatore e agli educatori del Centro Ragazzi per l’ottimo lavoro che hanno svolto e che svolgono costantemente - concludono poi i tre amministratori borghettini - Il Centro Ragazzi, come noto, svolge una funzione non solo ludico ricreativa ma di grande valore sociale. Un’autentica eccellenza del panorama educativo borghettino, esempio positivo per tutti".