Sanità, Brunetto (Lega) visita la CRI Varazze per conoscere “Galleggiando e bolleggiando”, progetto virtuoso dedicato a persone con disabilità

“Nell’ambito del tour sulla sanità territoriale mi sono recato a Varazze, dove ho incontrato i volontari e il presidente della CRI Mario Venturini che mi hanno illustrato la loro attività e il progetto ‘Galleggiando e bolleggiando’ dedicato alle persone con disabilità e realizzato grazie al supporto degli operatori di OPSA-CRI, del Nucleo Carabinieri subacquei della Legione Liguria, di HSA Italia-Handicapped Scuba Association. Si tratta di una lodevole iniziativa, anche perché in mare o in piscina le differenze si riducono notevolmente: nuoto e movimento in acqua sono infatti uno strumento di integrazione e prevenzione, educativo e di stile di vita sano”. Ad affermarlo il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

“A Varazze ho anche incontrato il sindaco Luigi Pierfederici, l’assessore alla Sanità Claudia Callandrone, il consigliere comunale Ambrogio Giusto; i consiglieri dell’Avis Gianmario D’Ormea, Cristina Ferrara, Maurizio Picerni; il dottor Vincenzo Macchi della Farmacia Gallo; la dottoressa Chiara Fornari della Farmacia Fornari; la dottoressa Mascia Bassi della Farmacia Angelini”, conclude Brunetto.