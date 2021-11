Coronavirus, in Liguria lieve calo del tasso di positività con 137 nuovi casi e 1.530 tamponi molecolari

Cala leggermente il tasso di positività al Coronavirus rispetto ai tamponi molecolari quest'oggi in Liguria: di fronte a 1.530 test molecolari (ai quali si aggiungono 3.654 tamponi rapidi) sono infatti 157 i nuovi casi, ovvero l'8,95% del totale

Nella provincia di Imperia sono 3 i casi rilevati dal bollettino odierno, 5 quelli nel savonese, 99 nel genovese e 30 a La Spezia. Nessuno invece tra i residente nella nostra Regione.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono a 18, uno in meno del giorno precedente, di cui 15 non vaccinati ai quali si aggiungono 3 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

Sono inoltre da segnalare due decessi: quello di due uomini di 77 e 89 anni deceduti rispettivamente all'ospedale di Sanremo il 20 novembre e al San Martino il 21 novembre.





I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.784.442 (+1.530)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.121.319 (+3.654)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 119.419 (+137)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.469 (+59)

Casi per provincia di residenza

Imperia 549 (+1)

Savona 633 (+3)

Genova 2.209 (+40)

La Spezia 881 (+17)

Residenti fuori regione o estero 61 (-)

Altro o in fase di verifica 136 (-2)

Totale 4.469 (+59)

Ospedalizzati: 136 (+4); 18 in terapia intensiva (-1)

Asl1 19 (+2); 1 in terapia intensiva

Asl2 28 (+2); 3 in terapia intensiva (-1)

San Martino 19 (-2); 5 in terapia intensiva

Galliera 33 (+4); 4 in terapia intensiva

Gaslini 5 (-);

Asl4 18 (+2); 2 in terapia intensiva

Asl5 14 (-2); 3 in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 3.016 (+131)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 110.502 (+76)

Deceduti: 4.448 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 388

Asl2 608

Asl3 769

Asl4 440

Asl5 548

Totale 2.753

Dati vaccinazioni 22/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.002

Somministrati: 2.392.803

Percentuale: 94%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni