Loano, controlli della polizia municipale sui bus con l'unità cinofila: 30 sanzioni (FOTO)

Grazie alla convenzione tra i comuni di Savona, Finale Ligure, Loano e Tpl Linea per prevenire situazioni di degrado, criminalità e presidiare la sicurezza degli utenti a bordo degli autobus di linea, ecco i controlli sui bus da parte della polizia locale con l'ausilio di unità cinofile e del personale viaggiante dell'azienda di trasporto savonese.

Questa mattina l'unità cinofila del commissario Lupo, gli agenti della polizia municipale e i controllori di TPL Linea sono stati in azione a Loano. Il servizio di controllo sui bus ha riguardato le fermate in prossimità delle scuole loanesi, ma altre ispezioni sono state eseguite in altre fermate fino alle 12.30.

All'arrivo dei vari mezzi, gli operatori hanno condotto l'operazione con l'unità antidroga impegnata nei controlli a bordo, passando al setaccio gli autobus in transito. Il bilancio è stato di 30 sanzioni, una per titolo di viaggio contraffatto.

L'iniziativa rientra nel piano di controlli e sicurezza sui mezzi pubblici avviata con la specifica convenzione sottoscritta con Tpl Linea, un "servizio apprezzato dall'utenza nell'ambito di una maggiore sicurezza, e percezione di sicurezza, sui bus del savonese". Secondo quanto stabilito, i servizi di controllo si svolgeranno a ripetizione anche a Finale Ligure e Savona.