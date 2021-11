Giornata contro la violenza sulle donne, il Cif di Finale organizza due eventi

Oltre all'incontro di domenica 28 dicembre con la professoressa Arianna Rotondo (leggi QUI), il Centro Italiano Femminile di Finale Ligure in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne organizzerà un altro appuntamento, nella giornata di giovedì 25 per sensibilizzare sull'argomento.

A partire dalla mattina di giovedì e nei giorni a seguire, nei locali della Biblioteca Comunale presso il complesso monumentale dei Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo, il Cif allestirà una sedia rossa in cui si potranno trovare dei cuori e fiori realizzati dalle associate del movimento contenenti un messaggio scritto da donare per non dimenticare di vivere e di sognare un mondo senza alcun tipo di violenza contro le Donne.