Persistono i problemi alle linee telefoniche di Arte Savona.

Dopo i guasti segnalati nella mattinata di ieri, lunedì 22 novembre, gli uffici dell'Azienda, a causa di un disservizio della rete telefonica e dati gestita da Fastweb, si trova nell'impossibilità di collegarsi con i propri assegnatari.

Visto il protrarsi di detto servizio, per cause non dipendenti dall'Azienda, è stato attivato un numero telefonico, sino al ripristino del guasto che è: 333-6169172.