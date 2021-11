"Passaggio a nord-ovest": nuovo incontro sul progetto del bypass autostradale fra Albenga, Savona e l'alessandrino

Nella giornata di ieri a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, si è tenuta la seconda parte del convegno "Passaggio a nord-ovest" che porta avanti l'attività di presentazione tecnica e di dibattito sul progetto del bypass autostradale fra Albenga, Savona e l'alessandrino.

Questo incontro prosegue e accresce quanto già avviato in prima fase nel luglio scorso con il convegno organizzato a Savona (con il patrocinio di Provincia di Savona, Trasportounito, Unione Industriali della Provincia di Savona e Unione Provinciale Albergatori della Provincia di Savona) e con l'incontro di ottobre a Imperia (su iniziativa del Sindaco di Imperia Scajola) sulla coesione territoriale tra Piemonte e Liguria.

Hanno aperto i lavori e portato i saluti di benvenuto i rappresentanti istituzionali: il Sindaco di Alessandria e il Presidente della Provincia, il Presidente Fondazione SLALA, l'Assessore Cultura, Turismo e Commercio di Regione Piemonte e il Presidente di Regione Liguria.A seguire un interessante dibattito tecnico sull'impatto economico dell'attuale paralisi infrastrutturale e delle future potenzialità della nuova bretella che darà ampia e positiva influenza sui territori interessati.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha portato il proprio intervento, ribadendo l'importanza di questo progetto che oltre ad essere condiviso e apprezzato da diversi soggetti istituzionali e privati del comparto turistico, dell'autotrasporto e della logistica è da ritenersi fondamentale per l'intero comprensorio territoriale interregionale e con una profonda ricaduta anche sui territori del centro europa. Un progetto in grado di sbloccare l'emergenza attuale sulle vie di comununicazione e sulle infrastrutture che, ad oggi, risultano insufficienti per gestire il traffico di mezzi che si riversano ogni giorno sul territorio.

"Siamo molto soddisfatti e abbiamo condiviso questo con le associazioni di categorie rappresentanti dei vari settori.L'attività svolta nel 2021 ha riportato la necessaria attenzione su un'opera che, se mai ce ne fosse stato il dubbio, è assolutamente fondamentale per il nostro comprensorio, ma non solo per il ponente ligure e il suo entroterra, ma per tutto il nord-ovest comprendendo in questo sicuramente le regioni del Piemonte e della Lombardia ma anche della Valle d'Aosta: perchè questa bretella, con un chilometraggio contenuto, andrà a rappresentare un potenziamento indispensabile alla mobilità per i commerci, le esigenze di vita, gli spostamenti di salute, e per un comparto come quello dei servizi - turistico, logistico, portuale - che vede proprio nel nord-ovest, per tradizione, un'area di sviluppo che può diventare un motore di consolidamento per le attività esistenti e di potenziamento e di possibilità di nuovi insediamenti sui nostri territori e a sostegno e valorizzazione di quelli appunto padani fino ad arrivare al centro Europa.Passaggio fondamentale la dichiarazione del Presidente Toti, immediatamente ripresa dall'Assessore alle Infrastrutture del Piemonte Gabusi, circa l'impegno e il ruolo delle Regioni per la realizzazione di un concreto e puntuale progetto di fattibilità: questo deve essere il punto concreto" commenta Olivieri.