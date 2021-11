Quarantuno anni fa il terremoto che distrusse l’Irpinia, il ricordo di Angelo Vaccarezza (Cambiamo!)

Quarantuno anni fa, nel tardo pomeriggio di una domenica qualunque, una scossa di magnitudo 6.9 con epicentro tra i Comuni di Teora, Castelnuovo e Conza della Campania, segnò indelebilmente l’Irpinia, provocando quasi tremila di morti, novemila feriti, oltre a circa 300.000 sfollati.

Il ricordo di Angelo Vaccarezza, consigliere in Regione Liguria: “Domenica 23 novembre 1980: una giornata anomala, troppo calda per la stagione. La Domenica sportiva, le famiglie riunite davanti ai pochi canali della Televisone. Alle 19,34 venne giù il mondo: la terra tremò per un minuto e venti secondi. Un tempo interminabile, eterno. Il terremoto, con epicentro in Irpinia, colpì la Basilicata e una limitata area della Puglia, di magnitudo 6.9 (pari al decimo grado della scala Mercalli)”.

“Sant’Angelo dei Lombardi, Lioni, Conza della Campania, Castelnuovo di Conza, Santomenna, Laviano, Muro Lucano: paesi quasi rasi al suolo, altri gravemente danneggiati e isolati per giorni. Simbolo di questa tragedia – ricorda Vaccarezza - rimane il crollo del soffitto della Chiesa Madre di Balvano, in provincia di Potenza: 66 morti, per la maggior parte bambini e ragazzi, di fatto cancellando un’intera generazione”.

“Il sisma venne avvertito anche a Napoli, dove la gente trascorse la notte in strada per la paura. Oltre a lasciare profondamente martoriata la Campania, pesanti furono le ricadute anche nel resto del paese”.

“Dopo 41 anni la paura non si dimentica. Alla domanda ‘Cosa ricordi di quel giorno?’, le lacrime delle persone ritornano agli occhi. Non esistono parole in grado di lenire questo dolore. Oggi, solo un commosso ricordo”, conclude Vaccarezza.