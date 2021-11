Il tenente Ludovica Arrabito è il nuovo comandante del Nor dei carabinieri di Savona

E' il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dei carabinieri di Savona e ha sostituto il tenente Matteo Ettore Grasso andato a dirigere il nucleo investigativo dell'Arma di Cuneo.

Da settembre a dirigere il reparto è giunta nella stazione savonese il tenente Ludovica Arrabito.

Laureata in giurisprudenza, ha frequentato l'accademia militare di Modena per due anni e per tre la scuola ufficiali di Roma. Successivamente ha guidato il plotone della scuola allievi dei carabinieri di Iglesias.