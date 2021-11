Varazze contro la violenza sulle donne: le iniziative del fine settimana

La Città di Varazze, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere presenta due importanti iniziative: la prima GIOVEDÌ 25 novembre, alle ore 16:30, nel controviale Nazioni Unite ci sarà un momento di riflessione e spettacolo grazie alla Croce Rossa di Varazze e all’A.S.D. Danzastudio Varazze, mentre Sabato 27 novembre alle ore 17:00, presso la Sala consiliare del Comune, la Dottoressa Fiorenza Giorgi, Magistrato del Tribunale penale di Savona, sarà relatrice di una conferenza sulle importantissime novità legislative in ordine alla violenza sulle donne.

“Solo consapevolezza, informazione ed impegno possono arginare un problema sempre più dilagante nella nostra realtà – interviene il Sindaco Luigi Pierfederici -.I I dati relativi a femminicidi e violenze di vario tipo sono davvero preoccupanti, e interpellano ciascuno di noi ad un personale impegno, sia in ordine ad una maggiore consapevolezza, sia in termini di coraggiosa denuncia di fronte a situazioni di criticità. È fondamentale l’apporto di tutte le componenti della società, a partire dalla scuola, per iniziare un percorso educativo di rispetto e stima tra i generi".

"L’istituzione delle “panchine rosse” nelle nostre città e l’utilizzo delle “scarpette rosse” devono svolgere la loro funzione simbolica non soltanto in occasione della ricorrenza del 25 novembre ma devono diventare una quotidiano segnale di quella terribile strage perpetrata quasi sempre per un malinteso concetto di amore. Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, la Croce Rossa, l’Associazione Danzastudio e la Dott.ssa Giorgi per l’impegno portato avanti in questi anni sulla tematica – conclude il Sindaco”.