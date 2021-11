Raddoppio ferroviario Finale-Andora, assessore Berrino: “Opera fondamentale e strategica per il ponente ligure”

‘’Esprimo soddisfazione per l’esito dell’incontro sullo stato dell’arte e di progettazione del raddoppio ferroviario Finale Ligure - Andora svoltosi ieri dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone insieme al Commissario straordinario per l’opera Vincenzo Macello, i sindaci del territorio, alla Provincia di Savona e ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Una volta realizzata quest'opera cambierà drasticamente il modo di viaggiare verso il ponente ligure e permetterà non solo di aumentare il traffico ferroviario e di conseguenza il numero dei treni che arriveranno a Ventimiglia, ma anche di diminuire il tempo di percorrenza dai 15 a 30 minuti a seconda della tipologia dei convogli". Così l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino, in merito alla progettazione del raddoppio ferroviario nella tratta tra Finale Ligure e Andora.

"Il Ponente – aggiunge Berrino - sarà più vicino a Genova, a Roma e Milano con la possibilità per i cittadini e passeggeri di poter usufruire anche dell'offerta ferroviaria del capoluogo ligure. Come auspicato anche dall’assessore Giampedrone e dal commissario Vincenzo Macello, entro fine anno sarà conclusa la progettazione definitiva così da poter partire con i cantieri per un'opera attesa da oltre 30 anni, fondamentale e strategica per il nostro territorio".