Villanova d’Albenga, un convegno il 26 novembre per parlare di “Violenza domestica in famiglia ai tempi della pandemia”

Violenza domestica, un fenomeno che si è intensificato con il lockdown, creando nuovi disagi e rischi per le donne e non solo. Il convegno "UNA NUOVA PRIGIONE: LA VIOLENZA IN FAMIGLIA AI TEMPI DELLA PANDEMIA", che si terrà venerdì 26 novembre alle 21 presso il Salone dei fiori, organizzato dal comune di Villanova d'Albenga, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Savona e l’A.D.G.I. Sezione di Savona, si focalizzerà proprio su questo argomento.

Fra i relatori che interverranno: la dottoressa Fiorenza Giorgi, Giudice Monocratico Sezione Penale presso il Tribunale di Savona, l' avvocato Vittoria Fiori, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Savona, avvocato Claudia Arduino, Socia fondatrice dell'ADGI Sez. Savona e Catterina Giraudo, Presidente Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”. Oltre ad approfondire la tematica della violenza domestica intensificata dalla pandemia, si parlerà delle normative e si verranno presentati i servizi dedicati alle donne dal Centro Artemisia Gentileschi.

Introdurrà e modererà la serata, a cui presenzierà il sindaco di Villanova d'Albenga Pietro Balestra, l'avvocato e consigliere comunale Tamara Grossi.

L’evento è a ingresso libero, necessario il green pass.