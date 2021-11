Degrado e problema sicurezza in Piazza del Popolo a Savona: il comune punta a rilanciarla con diversi eventi nel 2022

Un calendario degli eventi per il 2022 a Savona che punta sul rilancio di Piazza del Popolo.

Nel corso di una riunione che si è svolta ieri tra gli assessori alla sicurezza e agli eventi Barbara Pasquali ed Elisa Di Padova e il presidente del Comitato della piazza savonese Silvano Tabò è stato ribadito che l'area dovrà tornare a essere il fulcro degli appuntamenti della città.

Negli ultimi anni e soprattutto durante la campagna elettorale la zona è stata al centro delle polemiche per via del degrado, dei furti subiti dalle attività commerciali e dagli atti vandalici, da lì la richiesta dei residenti e degli operatori commerciali di una svolta per farla rivivere. La passata amministrazione Caprioglio nei primi mesi del suo insediamento aveva iniziato ad organizzare qualche iniziativa ma successivamente la piazza, anche a causa della pandemia, era stata abbandonata a se stessa.

A partire da queste feste di Natale la centrale zona del capoluogo di provincia verrà totalmente illuminata e successivamente nel nuovo anno dal 6 al 9 gennaio ci sarà spazio per l'evento Cioccoccole e successivamente dal 15 e nei mesi di marzo, maggio, settembre e novembre verrà organizzato il mercatino Artigianando. Dal 12 al 15 maggio via alla festa delle tradizioni italiane e il 4 e 18 dicembre appuntamento con le domeniche di Natale organizzate da Confcommercio anche nelle vie limitrofe del centro con il 23 dicembre la fiera di Natale anche in via Guidobono e via Rella.

Nel piano calendarizzato dal comune è previsto inoltre il ritorno di Art Cioc dal 24 al 27 febbraio in Corso Italia, che ospiterà anche Savona in Fiore dal 18 al 20 marzo.

Tornerà poi la fiera di Santa Rita dal 22 maggio, il Mercato Europeo dal 16 al 19 giugno in Darsena, Piazza del Brandale, Calata Sbarbaro e Piazza Rebagliati oltre dal 14 al 17 luglio al Mercato Internazionale del Gusto.