Toirano, è nato il "Motoclub Domina". Il presidente Raimondi: "Progetto nato da un gruppo di amici"

Ieri pomeriggio presso lo stand della Federazione Motociclistica Italiana, all’interno del padiglione 13 all'EICMA, è stata data l’ufficialità alla presenza del presidente Nazionale Giovanni Copioli, da parte dei soci fondatori della nascita del “Motoclub Domina”.

Questa nuova associazione sportiva, che ha sede in Toirano, regolarmente iscritta e riconosciuta dalla FMI (numero di matricola 09904), pone tra i suoi obbiettivi la promozione e lo sviluppo del nostro territorio, la diffusione della guida sicura a bordo di motoveicoli, la tutela e la prevenzione della salute, con la creazione di collaborazioni istituzionali impegnate nel settore del monitoraggio, della vigilanza, del controllo stradale e non meno importante quello sanitario.

Finalità che saranno perseguite con la promozione del mototurismo, l'organizzazione di corsi di guida sicura e alla pianificazione di incontri formativi dedicati al mondo adolescenziale, in sinergia con gli istituti scolastici e tenuti da istruttori esperti certificati FMI. Nel 2022 saranno pianificati incontri, motoraduni, eventi d’epoca, il cui tema centrale sarà il Motorsport, delle giornate in pista, per assaporare il brivido della velocità in circuiti dedicati, in piena sicurezza e con l'ausilio di assistenza tecnica competente.

‌I componenti del consiglio direttivo non che fondatori sono Paolo Raimondi, presidente e profondo conoscitore dei percorsi collinari più suggestivi del nostro comprensorio savonese, Davide Carosa, vice presidente e fondatore e presidente uscente della Krav Maga Parabellum di Loano, Marco Frione nel ruolo di segretario e istruttore di tecnica di guida stradale (ITGS della FMI) Cristiano Ascanio, consigliere e pilota, istruttore e fondatore del Team FC Corse impegnato in competizioni motociclistiche nazionali ed europee e Filippo Amiato, anche lui consigliere, grande appassionato delle due ruote. L'affiliazione al M.C. Domina per l'anno 2022 consentirà agli iscritti di ricevere la tessera soci della stessa associazione e la tessera FMI member.

"La voglia di intraprendere questo grande progetto, nasce da un pugno di amici che da 30 anni condividono la passione per il motociclismo e che hanno il sogno di poter trasmettere e fare crescere nei giovani la consapevolezza e la gioia di vivere il mondo delle moto in piena sicurezza. A nome di tutto il direttivo, ringrazio il presidente Nazionale Giovanni Copioli, il presidente regionale Ligure Giulio Romei e la signora Sara Rivera, per averci accolto nella grande famiglia FMI" commenta il presidente Raimondi. Per informazioni: dominamotoclub@gmail.com.