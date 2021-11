Ato unico dei rifiuti, la discussione si sposta su quattro gruppi di lavoro tematici

Dopo gli incontri delle scorse settimane, la Provincia di Savona ha riunito i sindaci dei 58 comuni interessati (al netto di Savona e dei tre comuni che fanno parte dell'imperiese) suddividendoli in quattro gruppi di lavoro su specifici incontri tematici ai quali ha preso parte anche Sat, la società individuata dalla Provincia quale Ente di Governo dell'Area Omogenea per la Gestione dei Rifiuti come gestore "in house" del servizio, per discutere le osservazioni rilevate sul Piano Industriale presentato dalla società di consulenza Contarina e arrivare alla sua elaborazione definitiva.

Nelle precedenti riunioni la bozza del Piano Industriale organico di servizi per la gestione dei rifiuti presentato dalla ditta di consulenza, che dovrà tener conto dei parametri richiesti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), non aveva convinto tutti i rappresentanti delle amministrazioni savonesi interessate.

Il consulente incaricato ha presentato delle bozze del piano, comprendenti l'analisi degli attuali flussi di rifiuti sul territorio, gli investimenti necessari e le risorse umane da implementare, il piano economico-finanziario (che per le prossime due annualità è comunque al momento affidato ai singoli comuni) e la tipologia dei servizi di raccolta, che verranno introdotti individuati su "Zone di Servizio" divise tra entroterra, centro urbano e litoranea.

"Il confronto e la disamina puntuale delle varie soluzioni e degli elementi del Piano, in colloquio diretto con gli Amministratori e gli Uffici dei singoli Comuni, sta portando a quella chiarificazione e definizione necessaria a completare l'iter in maniera positiva - spiega il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri - L'obiettivo è portare all'elaborazione finale la bozza del Piano Industriale presentato dal consulente Contarina, per poter così, con tutto l'approfondimento che necessita ma nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa Regionale, arrivare a convocare prima della fine dell'anno l'Assemblea dei Sindaci per l'acquisizione del parere e arrivare così in Consiglio Provinciale per l'approvazione definitiva".

Il dialogo tra attori coinvolti quindi, comprese le rappresentanze sindacali territoriali, prosegue. Con un chiaro obbiettivo: concretizzare il risultato secondo le aspettative e nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa regionale.