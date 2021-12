Vaccini, un lettore: "Al Palacrociere si è creato assembramento"

Scrivo per segnalare la situazione assurda che si è venuta a creare al centro vaccinale del Palacrociere stamane 1/12, ma da quanto ne so era così anche ieri. Con la decisione del “tutti a vaccinarsi” si è creato un assembramento assolutamente non conforme alle normative di distanziamento.

Pongo ora alcune domande.

Possibile che fosse così difficile prevedere l'intasamento di un centro vaccinale finora ottimo veicolando nello stesso spazio prime, seconde, terze dosi e tamponi giornalieri?

Quale geniale pensata ha portato nella stessa fila i prenotati come me (a questo punto non esito a definirmi cretino) con i non prenotati e con chi doveva fare la prima dose?

Non avevano altro posto dove collocare il banco tamponi giornalieri se non nella hall di ingresso a pochi metri da chi doveva fare il vaccino?

Forse certe decisioni da campagna elettorale dovrebbero essere prese tenendo presente la salute, specie in questi frangenti. Mi scuso il tono è irritato ma è dovuto alla faciloneria o ignoranza con cui vengono prese decisioni così importanti.

Faccio i miei complimenti a medici, addetti, infermieri che con encomiabile zelo stanno gestendo questa situazione.