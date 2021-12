Tovo S. Giacomo, fino al 22 dicembre sarà possibile richiedere l'assegnazione dei buoni spesa

Il Comune di Tovo San Giacomo informa che è possibile, fino alle ore 12.00 del 22/12/2021, richiedere l'assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di prodotti alimentari, igiene personale e per la casa.

Per l’anno 2021 in base all’art. 53 c.1 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 è stato istituito un Fondo finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di misure di solidarietà urgente e di sostegno alle famiglie e per Tovo San Giacomo sono stati stanziati € 13.324,00.