Savona, domani (2 dicembre) chiuso il punto vaccinale del Palacrociere

La nota dell'Asl 2: "Si segnala la chiusura straordinaria dovuta all'attività crocieristica del punto vaccinale presso il Terminal Crociere nella giornata di giovedì 2 dicembre".

"Lo stesso punto vaccinale riprenderà l’attività da venerdì 3 dicembre, come di consueto dalle ore 9 alle ore 18, sempre per vaccinazioni Covid, vaccinazioni antinfluenzale e tamponi antigenici, e sempre erogando i servizi anche in modalità open agli aventi diritto".

"Si ricorda che giovedì 2 dicembre sarà aperto il punto vaccinale di Finalborgo presso i Chiostri di Santa Caterina con il consueto orario 9-18" concludono dall'Asl 2.