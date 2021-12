Savona, pulizia e ridefinizione dell'alveo del Letimbro con un'ordinanza. Russo: "Impossibile attendere oltre"

Un'ordinanza sindacale. E' questa la strada scelta da Marco Russo per una primaria messa in sicurezza del Letimbro nella valle del Santuario, che riguarderà la pulizia del torrente e la ridefinizione dell'alveo in due punti particolarmente sensibili e pericolosi.

Considerato il fatto che ad oggi non sono ancora pervenute notizie rispetto alla definizione dello stato di calamità naturale per il territorio dopo l'alluvione dello scorso 4 ottobre che ha duramente coinvolto la zona citata, e considerato che gli interventi necessari sono urgenti, finalizzati a scongiurare situazioni di pericolo e non consentono di attendere l'iter autorizzativo ordinario di competenza della Regione, il sindaco ha deciso di emettere un'ordinanza urgente per procedere immediatamente alla pulizia del Letimbro tra Lavagnola e Montegrosso.

Il progetto comprende anche la ridefinizione del disegno dell'alveo in due punti particolarmente delicati presso via dei Governanti e in località San Bernardo.