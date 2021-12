Investito da un treno a Savona, la moglie effettua il riconoscimento: si tratta di un 40enne camionista ucraino

È stato riconosciuto quest'oggi dalla moglie al cimitero di Zinola, il 41enne che lo scorso 13 novembre era stato trovato senza vita investito da un treno a Savona sui binari nei pressi della galleria di corso Svizzera.

Sulla sua identità per più di due settimane si era creato un vero e proprio giallo, a parte quando una donna di nazionalità ucraina non aveva denunciato la scomparsa del coniuge e dopo una trafila burocratica e per via delle restrizioni Covid per arrivare nel nostro paese ha effettuato il riconoscimento del 40enne autotrasportatore che in quei giorni si trovava nel savonese per lavoro.

L'uomo non aveva documenti con sè e non era mai stato schedato dalle forze dell'ordine (dalle impronte digitali non era stato riscontrato nulla) per quello non era stato possibile identificarlo in prima battuta.

Il Pubblico Ministero Luca Traversa ha comunque disposto per l'inizio della prossima settimana l'autopsia per chiarire le cause del decesso che però pare siano chiare.

Quel sabato sera il traffico ferroviario era rimasto sospeso per alcune ore tra il comune capoluogo ed Albenga dopo una segnalazione del macchinista del treno coinvolto. Sul posto immediato era stato l'intervento dei vigili del fuoco, dei sanitari e della polizia scientifica che aveva svolto tutti i rilievi del caso.