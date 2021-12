Cava Torri di Toirano, Bianco: "Terrò il fiato sul collo dell'amministrazione"

Nei giorni scorsi il primo cittadino si era dichiarato " basito " da alcuni commenti su Facebook postati da consiglieri (riferendosi proprio a Bianco) ed ex Sindaci (Marco Bertolotto, in carica tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000) che avevano sottolineato una sua immobilità riguardo la sistemazione finale della cava e al progetto che prevede l’abbancamento di circa 4 milioni di metri cubi di materiale.

"Durante le osservazioni sono rimasti 60 giorni fermi, solo il WWF è intervenuto come riportato da Regione Liguria - spiega il consigliere Bianco - L'amministrazione è entrata poi nella conferenza dei servizi ma oramai era tardi: in quel periodo hanno privilegiato la parte politica con il passaggio del consigliere Mattoscio in maggioranza".