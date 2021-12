Inaugurata ad Albenga la mostra "Emanuele Luzzati Cantastorie" (FOTO)

Oltre 50 opere di Emanuele Luzzati per la prima volta nel Ponente ligure, in occasione del centenario della sua nascita: oggi alle 15.30 presso la “Mostra Magiche Trasparenze” a Palazzo Oddo è stata inaugurata una personale del Maestro che trasporta i visitatori in un percorso per immagini, ingrandimenti, serigrafie, sagome di scenografie teatrali e testi con approfondimenti sulla sua biografia. Il magnifico risultato è reso possibile dalla sinergia messa in atto tra l’amministrazione comunale di Albenga e la “Lele Luzzati Foundation”, che ha sede in Genova.

Emanuele “Lele” Luzzati fu scenografo, animatore e illustratore di origini genovesi, maestro in ogni campo dell'arte applicata; fu insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana e candidato per due volte al Premio Oscar per i film di animazione La gazza ladra, nel 1966, e Pulcinella, nel 1974. Un artista di grandissimo valore e calibro, interprete di una cultura figurativa capace di realizzare opere originali con uno stile personalissimo, che trasportano i visitatori in un mondo fantastico.

Il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia, nell’annunciare l’inaugurazione della mostra avevano affermato: “Siamo orgogliosi di poter rendere omaggio al Maestro in occasione del centenario dalla sua nascita attraverso le proiezioni architetturali e la mostra che rappresenta, per cittadini e turisti, un’occasione unica e imperdibile per poter ammirare oltre 50 opere di Luzzati”.

Fino al 9 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30, è possibile visitare opere quali: Fiabe scelte dei Fratelli Grimm, Il flauto magico, le fiabe scritte illustrate Alì Babà e i quaranta ladroni, cinque storie di maghi e burloni per la Emme edizioni, il Pinocchio di Collodi, incisioni e molto altro. La mostra propone inoltre la visione dei film di animazione di Gianini - Luzzati la trilogia rossiniana, il flauto magico.