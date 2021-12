Meteo, stanotte temperature sotto zero nell'entroterra: Sassello (-7.4°) e Calizzano (-7.3°) i comuni più freddi

Mattinata con cielo sereno ovunque, venti settentrionali moderati, anche forti sui rilievi (raffica a 108.4 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino) mentre il mare è molto mosso.

Sono le temperature, molto rigide nell’interno, il dato saliente di oggi: Sassello con -7.4° è stata la stazione della rete Omirl più fredda, seguita da Calizzano con -7.3°, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) -6.7°, Ferrania (Cairo Montenotte) -6.5°, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) -5.9°, Cairo Montenotte -5.6°. Nello spezzino minima di -2.4° a Padivarma (Beverino). Alle ore 11.15 la temperatura massima è di 14.3° a Sanremo.

Le previsioni per le prossime ore nel bollettino diramato da Arpal: oggi, lunedì 6 e martedì 7 dicembre, nulla da segnalare.

Mercoledì 8 dicembre il transito di un fronte atlantico determina dalle prime ore della notte piogge diffuse con cumulate fino a significative su BCE. Nevicate moderate su D (fino a fondovalle) e dalle ore centrali su parte occidentale di E (fino a fondovalle), deboli su interno di B (200-400 m). Fenomeni in esaurimento dal tardo pomeriggio. Venti forti con raffiche fino a burrasca (50- 60 km/h), settentrionali su ABD, meridionali su C. Disagio per freddo su ABDE, accentuato dalla ventilazione sostenuta.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.