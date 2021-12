Vaccinazioni anti Covid 5-11 anni: individuati i quattro hub del savonese attivi dal 16 dicembre

Saranno quattro gli hub vaccinali dedicati alla fascia di età 5-11 anni individuati nella nostra provincia da Regione Liguria in coordinamento con l'Asl 2 savonese.

I più piccoli, per i quali verrà somministrata un vaccino con un dosaggio diverso rispetto a quello per gli adulti, potranno recarsi, a partire dal 16 dicembre, ogni settimana al Palacrociere di Savona il mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30, presso i chiostri di Santa Caterina a Finalborgo il martedì dalle 14.30 alle 18.30, all'hub Sunrise di Cairo in via Cortemilia il mercoledì dalle 14 alle 20, oppure ad Alassio Salute il giovedì dalle 14 alle 20.

"Ciascun centro vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, con la presenza dei pediatri di libera scelta che, con il coordinamento degli esperti dell’ospedale Gaslini, saranno a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Anche l’accoglienza sarà a misura di bambini, grazie anche alla presenza di Capitan Vaccino, testimonial della vaccinazione pediatrica ligure contro il Covid-19” ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti.

Le prenotazioni apriranno il prossimo 13 dicembre a partire dalle 12 attraverso il portale prenotovaccino.regione.liguria.it, gli sportelli Cup, il numero verde 800 938818 e le farmacie abilitate al servizio Cup tramite agende dedicate messe a disposizione.