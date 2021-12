A Sassello la 14° edizione dei presepi "dietro la finestra"

Dopo i successi degli anni passati, 154 presepi allestiti nel 2019 per le vie del centro, nelle frazioni e all'interno delle chiese e 108 nel 2020 nonostante la pandemia, l'associazione Amici del Sassello rilancia con la 14° edizione targata 2021.

"Come ormai consolidata, l’iniziativa dei presepi 'dietro la finestra', è una spinta anche per visitare il centro storico sassellese e le sue numerose frazioni nel periodo invernale, dove l’idea degli Amici del Sassello - che ha in gestione biblioteca e museo Perrando - in tutti questi anni ha trovato il coinvolgimento dei cittadini" spiegano dall'associazione.

"Per chi non potrà vederlo, o per chi vorrà rivederle, le foto saranno pubblicate sul prossimo numero del periodico La Voce del Sassello e sul profilo Facebook del museo. Ai soli fini statistici riportiamo i numeri degli ultimi sette anni: 139 nel 2014, 132 nel 2015, 137 nel 2016, 133 nel 2017, 146 nel 2018, 154 (record) nel 2019 e 108 nel 2020. Ribadiamo che non vi è alcuna competizione, basta esporre anche una sola statuina ad una finestra" concludono dall'associazione Amici del Sassello.