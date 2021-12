Savona, corse gratuite sugli autobus Tpl sabato 18 dicembre

Via il 18 dicembre all'iniziativa "green" del comune di Savona con TPL per incentivare il trasporto pubblico in occasione dello shopping natalizio.

Per tutto il giorno infatti nella zona rosa nel comune capoluogo e fino ad Albisola Superiore e Vado Ligure i cittadini potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus.

"Si tratta di una prima proposta, iniziativa, che abbiamo studiato insieme all'assessore Di Padova per dare una risposta ai commercianti che avevano richiesto la gratuità dei parcheggi nel periodo natalizio ed è in linea con gli obiettivi della giunta per la mobilita sostenibile e la promozione del trasporto pubblico rispetto all'utilizzo della macchina privata - dice l'assessore al trasporto pubblico Ilaria Becco - c'è stata una collaborazione immediata con Tpl e una condivisione degli obiettivi sperando di proseguire con futuri progetti. Si rivolge al comprensorio e ha un significato importante per il territorio".

"L'idea è nata anche a fronte della richiesta dei commercianti dei parcheggi per rendere più attrattivo lo shopping in città. Abbiamo pensato a una risposta un po' diversa, nuova, in linea con i nostri obiettivi di mandato, una risposta sostenibile che speriamo venga accolta con partecipazione da parte dei cittadini per utilizzare l'autobus come buona abitudine - ha commentato il vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova - Un lavoro portato avanti insieme all'assessore Becco che testimonia quanto sia importante il lavoro di squadra su temi che sono trasversali per la città. Abbiamo trovato da subito la collaborazione di Tpl e di Unione Industriali che ha colto l'iniziativa con favore dando il proprio contributo (2500 euro) per realizzare l'iniziativa speriamo che ci sia una risposta dei cittadini".

"Una nuova mobilità e la transizione verso una mobilità green sono parte integrante del programma che abbiamo presentato alla cittadinanza durante la campagna elettorale - dicono dal gruppo Pd in consiglio comunale -

Esprimiamo perciò grande soddisfazione per la prima iniziativa presa in tal senso, proposta e sostenuta dal nostro assessore Elisa Di Padova in sinergia con l'assessore Becco, rendendo gratuito il trasporto pubblico in zona rosa il prossimo 18 dicembre".

"Un primo segnale per introdurre un nuovo modo di muoversi in città, una risposta nuova all’esigenza di rendere la città attrattiva nel periodo prenatalizio - concludono i dem -

Questo deve essere un punto di partenza, lavoreremo nei prossimi mesi per individuare nuove iniziative che avvantaggino sempre più l’utilizzo dei mezzi pubblici a discapito di quelli privati. Una svolta green per rilanciare Savona".