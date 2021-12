Albenga, individuato e denunciato dai carabinieri l'autore del raid dei finestrini di auto

In seguito a una breve ma intensa attività investigativa da parte dei carabinieri di Albenga, in collaborazione con gli agenti della radiomobile, è stato già individuato il responsabile dei danneggiamenti alle auto in sosta, almeno 12, avvenuti in più zone di Albenga nel corso della notte (leggi QUI la notizia).

Si tratta di un uomo di origini marocchine del ‘96 senza fissa dimora, denunciato dai carabinieri in stato di libertà per gli atti vandalici e per alcuni furti commessi sulle auto danneggiate.

L’uomo già alle 22 era stato “svegliato” dagli agenti della radiomobile perché trovato a dormire all’interno di un’auto di proprietà di terzi. Avendo riscontrato nell’uomo un forte stato di ebbrezza, è stato consegnato alle cure del Pronto Soccorso di Pietra Ligure, facendolo trasportare dall’ambulanza.

Nella notte il giovane è scappato dall’ospedale per tornare ad Albenga e, probabilmente ancora sotto i fumi dell’alcol, ha danneggiato diversi veicoli sia sul Lungocenta , sia in altre zone.

I carabinieri sono riusciti a individuare l’autore degli atti vandalici in tempi rapidissimi tramite l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, ricostruendo tutti gli spostamenti dell’uomo: facilitati dall’intervento fatto poche ore prima, lo hanno riconosciuto subito.

Denunciato all’Autorità Giudiziaria, è in attesa dei provvedimenti.