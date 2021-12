Coronavirus, 807 nuovi positivi in Liguria: mai così tanti da oltre un anno, tasso di positività sopra il 12%

Sono 807 oggi i nuovi positivi al Coronavirus nella nostra regione su 6.614 tamponi molecolari e 9.892 test antigenici effettuati.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 252, a Savona 149, a Genova 302, e a La Spezia. Tre invece, quelli non riconducibili alla residenza in Liguria. Il tasso di positività nella nostra regione sale al 12,20%.

Oggi i decessi in Liguria sono due. Un uomo di 93 anni è morto all'ospedale di Sanremo mentre un 86enne all'ospedale San Martino di Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.890.657. (+6.614)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.356.569 (+9.892)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 130.510 (+807)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.448 (+169)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.838 (+104)

Savona 1.544 (-3)

Genova 3.726 (+30)

La Spezia 995 (+33)

Residenti fuori regione o estero 111 (+1)

Altro o in fase di verifica 234 (+1)

Totale 8.448 (+169)

Ospedalizzati: 328 (+5) 28 (+1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 80 (+2); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 79 (+8); 6 (-) in terapia intensiva

San Martino - 46 (-1); 6 (-) in terapia intensiva

Galliera - 42 (-16); 5 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 26 (+12); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 33 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 13 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

*21 non vaccinati, 7 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 6.573 (-2)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 117.559 (+636)

Deceduti: 4.503 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.141 (+192)

Asl 2 - 1.135 (+58)

Asl 3 - 2.023 (-)

Asl 4 - 527 (-13)

Asl 5 - 538 (+61)

Totale 5.364 (+182)

Dati vaccinazioni 15/12/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.658.400

Somministrati: 2.643.342

Percentuale: 99%