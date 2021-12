Varigotti, perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero dopo aver divelto una recinzione

Soccorsi mobilitati questa mattina a Varigotti per un incidente avvenuto lungo la via Aurelia nella zona a levante del borgo finalese.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde Finalborgo e fortunatamente non si segnalano gravi conseguenze per il conducente del veicolo incidentato. La persona coinvolta nell'impatto è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.