Albisola, approvato il progetto di videosorveglianza per nuove telecamere e rilevamento targhe

Via libera all'approvazione del patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra la Prefettura di Savona ed il comune albisolese e il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Albisola Superiore Sicura”.

Questa la deliberazione della giunta comunale di Albisola che vuole così rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio andando ad implementare non solo il sistema di videosorveglianza ma anche, richiedendo un finanziamento al Ministero dell'Interno, poter avere a disposizione un sistema di lettura targhe.

Le zone che necessitano di un'importante monitoraggio sono la frazione Ellera che negli ultimi è stata soggetta a molteplici furti nelle case e all'incendio di veicoli, nella zona di Superiore (plessi scolastici e municipio, esercizi commerciali, chiesa, struttura rsa, strade di collegamento per Ellera – Sassello), zona Capo (passeggiata mare, abusivismo commerciale, spiagge libere occupazioni abusive) e Corso Mazzini/Corso Ferrari (infortunistica stradale e incidenti stradali).

"Valutato nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune di Albisola Superiore, intende, tra l’altro, avvalersi delle specifiche risorse previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza, sulla base delle linee guida adottate su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, attraverso l’approvazione di un progetto di videosorveglianza denominato “Albisola Superiore sicura lavori di realizzazione di un sistema di lettura targhe e videosorveglianza di contesto” consistente in un sistema di lettura per riconoscimento targhe automobilistiche, e telecamere di contesto da installare sul territorio comunale di Albisola Superiore (Zona Superiore – Capo ) e nella frazione di Ellera , al fine di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e promozione del rispetto del decoro urbano per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e occupazione abusive ed infortunistica stradale con fenomeno esponenziale di incidenti con esito mortale nelle arterie di maggior traffico veicolare (Corso Mazzini / Corso Ferrari )" viene spiegato nella delibera di giunta.

In totale nel progetto saranno previste 7 postazioni per la lettura delle targhe: 2 nell'area della rotatoria di via Turati e due nella rotonda di Corso Mazzini-Corso Ferrari, 1 nell'area del casello dell'autostrada in direzione sud/mare, in direzione Albissola Marina e in direzione della galleria verso Celle.

L’intervento quindi prevede la realizzazione di 5 varchi per la lettura delle targhe degli autoveicoli con l’impiego di telecamere OCR (Optical Character Recognition) con telecamera di contesto incorporata, per un totale di n 8 telecamere.

Saranno invece sette invece le telecamere di contesto nella frazione di Ellera, a Luceto, in via La Massa, località Costa dei Siri, passeggiata ovest e località Oliveto. L'amministrazione richiederà un finanziamento di 174mila euro con l'aggiunta di 80mila euro che saranno stanziati dal comune.

Se verrà assegnata la somma il comune procederà così agli atti necessari per attuare il progetto definitivo oltre agli atti di gara ed al successivo affidamento a favore dell'aggiudicatario, impegnando la propria quota di co-finanziamento.