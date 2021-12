Anche gli edili liguri a Milano per lo sciopero generale. Feneal Uil: "Preoccupati dalla riforma pensioni"

Anche il settore edile ligure stamani ha preso parte alla manifestazione inerente lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil svoltasi a Milano.

Il segretario generale di Feneal Uil, Mirco Trapasso, ha affidato ai microfoni dell'Agenzia Dire i timori di tutto il settore: "Ciò che più ci preoccupa come categoria è la riforma del sistema pensionistico. Ad oggi la la maggior parte degli infortuni gravi avviene a lavoratori ultrasessantenni. Noi continuiamo a dirlo, lavorazioni come quelle edili necessitano di poter accedere alla pensione in maniera piùrapida, dopo 40 o 41 anni di contributi".