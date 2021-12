“Giro di Natale” a Verzi di Loano, l’escursione guidata gratuita il 27 dicembre

“Giro di Natale” a Verzi di Loano: un’escursione guidata gratuita lungo un anello tra crinali panoramici e boschi di castagno programmata per lunedì 27 dicembre. L'uscita è organizzata da Serinus studio naturalistico (con la guida ambientale-escursionistica Francesca Magillo) e patrocinata e sostenuta dal comune di Loano nell'ambito dell'iniziativa “Loano sentieri e natura”.

Dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie in Borgata Chiesa a Verzi di Loano, il sentiero storico risale il versante diretto al crinale dove, in posizione panoramica, sorge la chiesa di San Martino. I partecipanti si ritroveranno a calpestare rocce variopinte lungo le larghe sterrate dell’entroterra fino a raggiungere “U Cabanun”, caratteristica casella in pietra, eredità di un passato di pastorizia (e che potrebbe benissimo essere la versione Ligure della capanna di Betlemme). Verrà aggirata la testata della valle di Castagnabanca fino a Cascina Corma, dove una discesa panoramica tra eriche e sughere riporta a Verzi.

Il ritrovo è alle 9 in Borgata Chiesa a Verzi, nel piazzale della chiesa di Santa Maria delle Grazie; il ritorno è previsto per le 12.30/13 circa.

Il tracciato ha una difficoltà media, con un dislivello di 290 metri circa ed una lunghezza di 5,8 chilometri circa. Sono necessarie scarpe chiuse da camminare (scarpe da trekking, da trail o scarponi) ed è necessario un minimo di allenamento fisico.

L'escursione è gratuita ma a numero chiuso, con un massimo 20 partecipanti. Le iscrizioni vanno presentate entro le 15 del 24 dicembre tramite il modulo di iscrizione online (clicca QUI).

Per gli utenti che non possono compilare il modulo online o per richiedere altre informazioni è possibile inviareun messaggio al numero 333.8771184.