Elezioni provinciali, il consigliere spotornese Caviglia Bardini pizzica il sindaco Fiorini: "Le sue assenze non hanno pagato"

"Concludo con una chiosa sul sindaco di Spotorno Fiorini, ultimo da consigliere uscente - aggiunge Caviglia Bardini - essere il recordman di assenze e giustificarle millantando impegni per le elezioni comunali di due mesi fa quando gran parte delle assenze risalgono al 2019 non ha pagato. Al sottoscritto dispiace che per poco non sia entrato Rodolfo Mirri che invece ha sempre onorato l'impegno preso con i cittadini, a lui la soddisfazione di poter uscire a testa alta, a Fiorini non resta che nascondere, come sempre fa da sindaco di Spotorno, i problemi. Chissà se tra una notizia trionfale e l'altra leggeremo sui suoi canali del suo ultimo posto alle provinciali".