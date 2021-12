Savona, Marco Lima (Patto) e Carlo Frumento (RiformiAmo), nuovi presidenti della seconda e terza commissione consiliare

Marco Lima del Patto per Savona è il nuovo presidente della seconda commissione consiliare di Savona. Nelle votazioni di questo pomeriggio è stato scelto con 20 preferenze, 12 invece quelle per il consigliere della Lega Andrea Frigerio.

Lima era stato il primo degli eletti nelle file della lista civica del sindaco Russo con 493 preferenze, davanti al poi nominato assessori Riccardo Viaggi e ai consiglieri Eleonora Raimondo, Roberto Besio e Chiara Ferrando.

Per la terza commissione consiliare invece è stato scelto con 17 preferenze, il consigliere di RiformiAmo Savona Carlo Frumento, che era entrato in consiglio dopo l’ingresso in giunta dell’assessore Barbara Pasquali. Come suo vice è stato votato Renato Giusto, consigliere di Fratelli d’Italia con 13 preferenze.

Per la prima commissione consiliare era stato scelto Andrea Bruzzone del Partito Democratico.