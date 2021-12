Savona, Natale al Santuario: il 23 dicembre accensione albero e inaugurazione mostre

Natale al Santuario di Savona. Giovedì 23 dicembre si terrà l'inaugurazione delle mostre "Creiamo un presepe" e "Creiamo un albero di Natale", aperte tutti i giorni dal 24 dicembre al 9 gennaio, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18. Si tratta di esposizioni di manufatti costruiti dagli abitanti e dagli artisti della Valle giunte rispettivamente alla XVII e alla IV edizione.

L'evento in programma alle ore 18 circa presso il Palazzo delle Azzarie (g. c.), sarà preceduto alle ore 17.45, presso i giardini della frazione, dall'accensione dell'albero di Natale realizzato dai bambini della valle in collaborazione con Osteria Italia. Intermezzo musicale a cura del Coro Parrocchiale di San Bernardo in Valle.

L'accesso alla mostra sarà regolamentato secondo le vigenti norme di contenimento del contagio da Covid-19 (contingentamento e green pass per i maggiori di 12 anni).