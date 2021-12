Vado, 600mila euro per la manutenzione di via dei Tedeschi e il consolidamento ed allargamento di via Viglietta

Sono stati approvati nella giunta comunale di Vado Ligure due progetti per un contributo economico totale di 600mila euro che riguardano la manutenzione straordinaria di via dei Tedeschi (450mila euro) e il consolidamento e l'allargamento di via Viglietta (150mila).

La prima collega la frazione di Segno con la località Rocche Bianche e Vezzi, per la seconda invece era già stato messo in campo il primo lotto qualche anno fa e con questo intervento verrà messa in sicurezza la strada.

"Due lavori finalizzati alla mitigazione del rischio e alla manutenzione straordinaria e sostentamento della strada - spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi - impegni molto importanti e con questa approvazione saranno affidati gli interventi i primi mesi del prossimo anno".