Savona, Capitaneria di Porto e Agenzia Dogane bloccano 63 tonnellate di pesce congelato proveniente dall'estero

Sotto il coordinamento operativo della Direzione Marittima della Liguria, nella giornata di ieri è proseguita la complessa operazione nazionale denominata “Atlantide”, incentrata sulla vigilanza dell’intera filiera ittica commerciale.

L'attività che ha visto coinvolto il personale specializzato del nucleo pesca della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona, unitamente ai funzionari dell’ufficio delle Dogane (ADM) di Savona, in virtù del protocollo d’intesa per la verifica dei prodotti ittici provenienti da paesi extra-UE, si è concentrata sul controllo tra gli altri di tre containers di pesce congelato (merluzzo sudafricano e code di rospo oceaniche) imbarcati su una nave estera e destinati ad essere importati in UE, focalizzando l’attenzione sulle certificazioni di cattura che accompagnavano il pescato. Determinante è stato poter effettuare il controllo prima dello sdoganamento e della conseguente immissione in commercio essendo la merce diretta alla grande distribuzione e quindi alla tavola dei consumatori finali.

L’esperienza maturata nel settore, unitamente allo spiccato acume investigativo, ha permesso di accertare e contestare al rappresentante dell’importatore numerose difformità “certificative”, che sono state confermate al momento della verifica di tutte le partite provenienti dalla Namibia.

La merce, una volta sbarcata, è stata temporaneamente custodita, sotto vincolo doganale, presso un magazzino idoneo in Vado Ligure ed i successivi accertamenti hanno portato al fermo dell’intera spedizione.

Sono state bloccate 63 tonnellate di prodotto ittico congelato confezionato in 17.332 colli, per un valore in Dogana pari a 331.80 euro da parte della locale ADM. L’importatore dovrà sanare le difformità accertate per evitare il respingimento all’estero delle partite.

L’attività posta in essere dagli ispettori pesca della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona e dai funzionari delle Dogane, si aggiunge alle numerose attività effettuate giornalmente su tutto il territorio di competenza, a tutela del consumatore e della filiera commerciale della pesca.