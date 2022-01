Viadotto Serre in A6 tra Altare e Savona: procedono i lavori di demolizione e ricostruzione

Procedono senza sosta anche durante il periodo natalizio i lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Serre I situato tra gli svincoli di Altare e Savona, in direzione Savona. A comunicarlo è l'Autostrada dei Fiori.

Completati gli interventi su fondazioni e pile, demolita la semicarreggiata destra del ponte, è stato assemblato, trasportato e varato la nuova porzione di impalcato in acciaio Corten che renderà l’opera più leggera e performante, completamente adeguata alle più recenti norme tecniche sulle costruzioni.

Entro giugno 2022 i lavori saranno ultimati aggiungendosi così alla lista delle nuove opere completate previste nel piano di potenziamento dell’A6 Torino – Savona che Autostrada dei Fiori sta attuando.

A rendere più complessi i lavori la necessità di garantire, durante le fasi di lavoro, la possibilità di poter far transitare in completa sicurezza sull’opera in costruzione non solo i mezzi di cantiere ma anche l’utenza autostradale.