Albenga, lotta allo spaccio: un uomo arrestato e un altro denunciato dalla Polizia Municipale

Un uomo di origine marocchina, B.J., classe 1970, arrestato, e un altro, P.I, classe 1963, denunciato in stato di libertà, responsabili di spaccio di stupefacenti in concorso: è quanto effettuato nel pomeriggio di martedì 28 dicembre dal Comando di Polizia Locale di Albenga, a seguito di attività di indagine coordinata dall'Unità operativa sicurezza urbana ed in collaborazione con il servizio di pattuglia di prossimità e “pronto intervento.

Per il cittadino straniero si sono aperte le porte del carcere di Marassi, dove attualmente è stato associato in attesa di interrogatorio.

L’attività della Polizia Locale di Albenga è proseguita fino a tarda notte con ulteriori accertamenti ed indagini che hanno evidenziato un giro di spaccio tra decine di clienti. Sono state svolte 5 perquisizioni tra domiciliari, veicolari e personali e 6 sequestri penali tra stupefacenti, telefoni cellulari e denaro contante proveniente dallo spaccio. In tale contesto, anche il consumatore M.C., italiano, è stato segnalato alla prefettura come previsto dall’art.75 del Testo Unico stupefacenti.

“Come già dichiarato - affermano dal Comando - accogliendo l’invito alla maggiore presenza sul territorio di uomini in uniforme durante tutte le festività e in luoghi maggiormente frequentati, sono stati messi in campo agenti, sia in borghese che in servizio extra in uniforme, al fine di permettere il trascorrere sereno delle feste da parte di tutta la cittadinanza con occhi sempre attenti ad ogni attività criminosa ed inosservate delle misure di contenimento del contagio Covid. La presenza della Polizia Locale su tre turni (unico comune della provincia) permette una vigilanza costante sul territorio comunale."

L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Questa ennesima operazione svolta dalla Polizia Locale e in particolare dal Nucleo Sicurezza Urbana, conclude un anno di intensa attività volta a reprimere lo spaccio, ciò alla faccia di chi, invece, si impegna a far passare il messaggio di inefficienza della Polizia Locale tra la cittadinanza cercando di gettare ombre sull’attività svolta dai nostri agenti”.

“L’ennesima operazione contro lo spaccio che la Polizia Locale di Albenga porta a compimento con successo – ha dichiarato il sindaco Riccardo Tomatis - ciò a dimostrazione della loro costante presenza sul territorio, la conoscenza dello stesso e delle persone che lo frequentano. Credo sia molto importante continuare a lavorare sia in ottica repressiva che preventiva attraverso un lavoro di sensibilizzazione su queste tematiche fatto tra giovani e giovanissimi. I ragazzi devono essere informati e si deve offrire loro delle alternative (sport, cultura e attività) che possano coinvolgerli in maniera positiva per far sì che non cadano nel pericoloso circolo vizioso dato dalla droga e dalle dipendenze”.