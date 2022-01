Alassio, igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici di tutti i plessi cittadini

Sono iniziati stamattina, in previsione della riapertura delle scuole e la ripresa delle lezioni in presenza, le operazione di igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici di tutti i plessi alassini.

"La materna presso la colonia di Busto Arsizio - spiega l'Assessore Fabio Macheda - le elementari di via Neghelli, le materne ed elementari di Moglio, le materne di Solva e le medie Ollandini ospitate presso l'Istituto Salesiano saranno oggetto delle operazione a cura della ditta Sanactive di Loano, specializzata in questo genere di interventi. Una squadra di quattro operatori da oggi e per i prossimi giorni metterà in sicurezza le aule dove i nostri ragazzi e ragazze potranno tornare a seguire regolarmente le lezioni".