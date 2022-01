Savona, ex piscina di corso Trento e Trieste. L'associazione #Dipendedanoi: "Serve cambio di rotta per riqualificare l'impianto"

"Leggiamo con interesse il confronto che si è riacceso in queste ore sul futuro dell’ex piscina di corso Trento e Trieste. Siamo sempre più convinti che su questo tema la nostra città debba fare una scelta utile e innovativa, avendo il coraggio di ripensare l’area in questione donandole nuova vitalità, senza ripiegare su soluzioni facili ma poco incisive". Cosi commenta in una nota l'associazione #Dipendedanoi.

"Ci rassicurano su questo le dichiarazioni apparse in questi giorni sui giornali, da queste traspare chiaramente come una riapertura della struttura con finalità sportive non sia un’opzione utile alla città nè alle società sportive. I tanti interlocutori intervistati hanno evidenziato la necessità di trovare nuove strade per la riqualificazione della struttura".

"Come associazione continuiamo a chiedere, instancabilmente, un cambio di rotta sull’area dell’ex impianto; ormai un anno fa quasi mille savonesi hanno firmato una petizione online che chiedeva proprio questo, ripensare la zona destinandola al protagonismo delle nuove generazioni - conclude - Abbiamo la possibilità di costruire una città più vicina ai giovani, Dipende da noi".