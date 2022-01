Emergenza Covid: l'elenco delle corse bus soppresse

CORSE SOPPRESSE LUNEDI – VENERDI:

URBANO SAVONA

LINEA 1:

Legino 167 - P. Moroni - Stazione FF.SS. - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 06.00 - 06.20

La Rusca - P. Mameli - Corso T. & B. - Stazione FF.SS. - P. Moroni - Legino 167 06.20 - 06.40

Legino 167 - P. Moroni - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 07.45 - 08.12

Legino 167 - P. Moroni - FS - P. Mameli - La Rusca 13.25 - 13.52

La Rusca - P. Mameli - FS - Via Chiavella - Banca - Legino 167 13.52 - 14.20

Legino 167 - P. Moroni - FS - P. Mameli - La Rusca 14.30 - 14.57

La Rusca - P. Mameli - FS - Via Chiavella - Banca - Legino 167 14.57 - 15.25

Legino 167 - P. Moroni - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 15.40 - 16.07

La Rusca - P. Mameli - Corso T. & B. - P. Moroni - Legino 167 16.07 - 16.34

Legino 167 - dep. - P. Moroni - Tardy & B. - P. Mameli - La Rusca 16.45 - 17.12

La Rusca - P. Mameli - Corso T. & B. - P. Moroni - Legino 167 17.12 - 17.40

Legino 167 - dep. - P. Moroni - Tardy & B. - P. Mameli - La Rusca 17.50 - 18.17

La Rusca - P. Mamelli - Corso T. & B. - P. Moroni - Legino 167 18.17 - 18.45

Legino 167 - P. Moroni - Stazione FF.SS. - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 21.00 - 21.25

La Rusca - P. Mamelli - Corso T. & B. - Stazione FF.SS. - P. Moroni - Legino 167 21.25 - 21.50

Legino 167 - P. Moroni - Stazione FF.SS. - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 22.00 - 22.25

La Rusca - P. Mamelli - Corso T. & B. - Stazione FF.SS. - P. Moroni - Legino 167 22.25 - 22.50

Corsa modificata linea 1:

La corsa in partenza da La Rusca alle 7.10 effettuerà il percorso della linea 4.

LINEA 2 – 2/:

P.zza Mameli - Via Collodi - Lavagnola - Via Piave - P. Mameli 18.20 - 18.42

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 18.50 - 19.15

P.zza Mameli - Via Collodi - Lavagnola - Via Piave - P. Mameli 19.20 - 19.42

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 19.50 - 20.15

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 20.20 - 20.45

LINEA 4:

Università - Via alla Rocca - FF.SS. - P. Mameli - Via Alessandria 17.00 - 17.20

Via Alessandria - P. Mameli - FF.SS - S.Antonio - Italgas - Università 17.20 - 17.40

Università - Via alla Rocca - FF.SS. - P.Mameli - Via Alessandria 17.50 - 18.10

Via Alessandria - P. Mameli - FF.SS - S.Antonio - Italgas - Università 18.10 - 18.15

Corsa modificata linea 4: la corsa in partenza alle 7.10 da Villapiana non effettuerà il transito in via Alessandria ma da La Rusca e via Torino.

LINEA 5:

Savona FF.SS. - Fontanassa - P.Mameli - S.Benedetto - Valloria 15.57 - 16.28

Valloria - P.Mameli - D.Minzoni - Savona FF.SS. - Fontanassa 16.28 - 16.44

Savona FF.SS. - Fontanassa - P.Mameli - S.Benedetto - Valloria 19.05 - 19.36

Valloria - P.Mameli - D.Minzoni - Savona FF.SS. - Fontanassa 19.36 - 19.52

LINEA 6/:

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 08.13 - 08.44

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 08.44 - 09.15

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 09.38 - 10.09

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 10.09 - 10.40

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 11.03 - 11.34

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 11.34 - 12.05

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 12.28 - 12.59

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 12.59 - 13.30

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 14.04 - 14.35

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 15.06 - 15.37

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 15.37 - 16.08

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 16.37 - 17.08

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 17.08 - 17.39

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 17.55 - 18.26

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 18.26 - 18.57

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 19.26 - 19.57

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 19.57 - 20.28

LINEA 6 – 9:

Stazione FF.SS. - Via Nizza - Vado - Quiliano 20.22 - 20.46

Quiliano - Vado - V.Alessandria 20.55 - 21.25

V.Alessandria - Vado - Quiliano 21.25 - 21.50

Quiliano - Vado - V.Alessandria 21.55 - 22.20

V.Alessandria - Vado - Quiliano 22.20 - 22.45

Quiliano - Vado - Piazza Mameli 22.45 - 23.06

LITORANEA

LINEA 7/:

Savona FS - Pace 16.40 17.05

Pace - Savona FS 17.05 17.25

Savona FS - Pace 17.40 18.05

Pace - Savona FS 18.05 18.25

Savona FS - Pace 18.40 19.05

Pace - Savona FS 19.05 19.25

LINEA 40:

Andora FF.SS. - Albenga - Loano - Finalpia 19.25 - 20.48

Finalpia - Loano - Albenga - Andora Via Vespucci 21.07 - 22.25

Andora FF.SS. - Albenga Ospedale 21.40 - 22.25

Corsa modificata linea 40: la corsa in partenza da Finalpia alle 17:37 viene limitata ad Albenga Vadino. NON RAGGIUNGE ALASSIO – LAIGUEGLIA – ANDORA.

CORSE SOPPRESSE SABATO:

URBANO SAVONA

LINEA 1:

Legino 167 - P. Moroni - Stazione FF.SS. - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 21.00 - 21.25

La Rusca - P. Mamelli - Corso T. & B. - Stazione FF.SS. - P. Moroni - Legino 167 21.25 - 21.50

Legino 167 - P. Moroni - Stazione FF.SS. - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 22.00 - 22.25

La Rusca - P. Mamelli - Corso T. & B. - Stazione FF.SS. - P. Moroni - Legino 167 22.25 - 22.50

LINEA 6/:

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 08.10 - 08.41

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 08.41 - 09.12

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 09.41 - 10.12

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 10.12 - 10.43

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 11.12 - 11.43

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 11.43 - 12.14

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 12.30 - 13.01

S. Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 13.01 - 13.32

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 13.35 - 14.06

S.Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 14.06 - 14.37

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 15.06 - 15.37

S.Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 15.37 - 16.08

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 16.37 - 17.08

S.Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 17.08 - 17.39

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 17.55 - 18.26

S.Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 18.26 - 18.57

Stazione FF.SS. - Via XX Sett. - S. Ermete 19.26 - 19.57

S.Ermete - Via Nizza - P. Mameli - Stazione FF.SS. 19.57 - 20.28

CORSE SOPPRESSE FESTIVE:

URBANO SAVONA

LINEA 1:

Legino 167 - dep. - P. Moroni -FF.SS.- P. Mameli - La Rusca 19.00 - 19.25

La Rusca - P. Mameli - Corso T. & B. - P. Moroni - Legino 167 19.25 - 19.50

Legino 167 - P. Moroni - Stazione FF.SS. - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 20.30 - 20.55

La Rusca - P. Mameli - Corso T. & B. - Stazione FF.SS. - P. Moroni - Legino 167 20.55 - 21.20

Legino 167 - P. Moroni - Stazione FF.SS. - Corso T. & B. - P. Mameli - La Rusca 21.30 - 21.55

La Rusca - P. Mameli - Corso T. & B. - Stazione FF.SS. - P. Moroni - Legino 167 21.55 -22.20

LINEA 2:

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 13.10 13.40

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 13.45 14.15

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 14.20 14.50

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 14.55 15.25

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 15.30 16.00

P.Mameli - V.Verdi - Lavagnola centro - Stazione FF.SS. - P. Mameli 19.50 20.15

LINEA 4:

Università - Via alla Rocca - FF.SS. - P. Mameli - Via Alessandria 12.20 - 12.40

Via Alessandria - P. Mameli - FF.SS - S.Antonio - Italgas - Università 12.40 - 13.00

Università - Via alla Rocca - FF.SS. - P.Mameli - Via Alessandria 13.20 - 13.40