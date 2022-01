Controlli sui bus da parte della Polizia Locale: studente sorpreso con sostanze stupefacenti, coltello e tirapugni (FOTO)

Circa un centinaio le persone interessate dagli accertamenti: in particolare le verifiche hanno riguardato i titoli di viaggio e il rispetto delle restrizioni anti Covid, divenute più stringenti a seguito degli ultimi decreti. Due persone sono state sanzionate in quanto sprovviste di idonea certificazione verde.

Per l'occasione è stata impegnata anche l'unità cinofila Lupo, in uso alla Polizia Locale di Loano, grazie alla quale è stato individuato un soggetto di nazionalità tunisina in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Dagli accertamenti che ne sono derivati, lo stesso è stato trovato in possesso di un grosso coltello dalla lunghezza di 30 cm e di una noccoliera tirapugni. Gli oggetti erano nascosti dentro allo zaino e pertanto le forze di polizia hanno disposto il sequestro delle armi e della sostanza stupefacente.

Conseguentemente è stata operata la perquisizione presso la dimora dello studente dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri strumenti atti ad offendere oltre che alcuni telefoni che si presume possano essere stati precedentemente oggetto di furto e sui quali sono in corso accertamenti. Il soggetto è stato denunciato a piede libero.