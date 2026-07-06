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Cronaca | 06 luglio 2026, 19:45

Scontro auto-moto a Vado Ligure: soccorsi mobilitati

L'allarme è stato lanciato poco dopo le 18.30 lungo via Galileo Ferraris

Scontro auto-moto a Vado Ligure: soccorsi mobilitati

Un incidente stradale, che ha coinvolto un'auto e una moto, si è verificato nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18.30, lungo via Galileo Ferraris a Vado Ligure.

Immediato l’intervento della centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Vado, l’automedica e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

Una persona, il conducente del mezzo a due ruote, è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

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