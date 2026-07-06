Savona, marito spara alla moglie: la donna è gravissima (FOTO)

Soccorsi mobilitati questa mattina in via Mongrifone, a Savona.

L’allarme è scattato intorno alle 7. Un uomo, le iniziali D.C., avrebbe sparato alla moglie P. per cause ancora in via di accertamento. I due, entrambi anziani, marito e moglie, vivevano in un appartamento al terzo piano dello stabile.

Secondo quanto trapelato, nel corso della discussione sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Sul posto sarebbero intervenute le ambulanze della Croce Oro Mare e della Croce Bianca, insieme all’automedica, alla polizia locale e ai carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

La donna di 86 anni è stata trasportata in condizioni gravissime, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’uomo di 100 anni, che avrebbe tentato di togliersi la vita dopo aver sparato, è stato invece trasferito in codice giallo al San Paolo di Savona. Dopo le cure del caso, i carabinieri lo hanno condotto in caserma.

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