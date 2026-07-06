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Cronaca | 06 luglio 2026, 15:03

Savona, ha gravi problemi di salute e lancia un appello per trovare una nuova casa ai suoi cani

Una savonese ha scritto sui social: "Le do in adozione a persone che le amino"

Ha gravi problemi di salute e ha lanciato un appello per far sì che i suoi amati cani trovino una nuova casa.

Una savonese ha scritto sui social per cercare nuovi padroni per Belle e Daesy, due cani, mamma e figlia di 8 e 6 anni.

"Mi dispiace ma non riesco ad occuparmi di questi due cani come dovrei.  La mamma è un incrocio pointer dalmata, la figlia il papà è uno spinone. Per eventuali informazioni lascio il mio recapito telefonico: 3534699402. Le do in adozione a persone che le amino" ha scritto la donna.

Luciano Parodi

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