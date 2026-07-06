Savona, ha gravi problemi di salute e lancia un appello per trovare una nuova casa ai suoi cani

Ha gravi problemi di salute e ha lanciato un appello per far sì che i suoi amati cani trovino una nuova casa.

Una savonese ha scritto sui social per cercare nuovi padroni per Belle e Daesy, due cani, mamma e figlia di 8 e 6 anni.

"Mi dispiace ma non riesco ad occuparmi di questi due cani come dovrei. La mamma è un incrocio pointer dalmata, la figlia il papà è uno spinone. Per eventuali informazioni lascio il mio recapito telefonico: 3534699402. Le do in adozione a persone che le amino" ha scritto la donna.