Savona, accoltellamento alla spiaggia sotto al Priamar, Russo: "Serve più presidio di ordine pubblico. Il Governo rafforzi gli organici"

Dopo il grave episodio dell'accoltellamento avvenuto nei giorni scorsi sulla spiaggia sotto il Priamar, torna al centro del dibattito il tema della sicurezza in una delle aree più frequentate della città durante la stagione estiva. Il sindaco Marco Russo ribadisce come il Comune stia portando avanti un progetto di riqualificazione dell'intera zona, ma sottolinea anche la necessità di rafforzare nell'immediato il presidio delle forze dell'ordine.

"Da tempo abbiamo segnalato che quella zona della città non solo ha problemi di decoro, ma anche di ordine pubblico-dice Russo - Abbiamo lavorato per riqualificare quell'area. C'è il progetto di riqualificazione della spiaggia libera attrezzata che contribuirà a riqualificare quello spazio. È in corso un cambiamento radicale di tutta quella zona per dare una soluzione strutturale e definitiva al problema del degrado che si presenta nella spiaggia sotto il Priamar", spiega il sindaco.

Accanto agli interventi di riqualificazione, l'amministrazione ha messo in campo alcune misure per migliorare il controllo dell'area.

"Dopodiché bisogna lavorare anche nel breve periodo- prosegue - non solo nel medio periodo. Abbiamo installato le telecamere su Piazza Eroe dei Due Mondi, con visuale a 360°, che sono anche servite a individuare la persona che stava per essere identificata e che si è poi costituita. C'è inoltre un servizio di vigilanza concordato con gli stabilimenti balneari per l'arenile".

Per Russo, però, la risposta al problema della sicurezza non può limitarsi agli strumenti messi in campo dal Comune.

"Occorre un presidio di ordine pubblico. Su questo noi abbiamo sempre avuto una grande collaborazione con la polizia, i carabinieri e tutte le forze dell'ordine, ma è chiaro che scontano anche una carenza di mezzi e di uomini rispetto alle necessità che, soprattutto nel periodo estivo, la provincia di Savona ha. Questo è un tema che sicuramente interpella non il livello territoriale, ma il Governo".