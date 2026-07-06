Ultranovantenne spara alla moglie, è grave e ricoverata in terapia intensiva: è in prognosi riservata

E' ricoverata in terapia intensiva in gravi condizioni, l'86enne che questa mattina intorno alle 7 è stata ferita da un colpo d'arma da fuoco dal marito di 99 anni, nella loro abitazione al primo piano di via Mongrifone a Savona.

Prognosi riservata quindi per la donna che secondo quanto emerso avrebbe problemi di demenza senile. Il coniuge, ex guardia giurata in pensione, per cause ancora da accertare gli ha sparato con una pistola Beretta e poi ha tentato di togliersi la vita.

Sul posto erano intervenute le ambulanze della Croce Oro Mare e della Croce Bianca, insieme all’automedica, alla polizia locale e i carabinieri.

La donna, classe 1940, era stata trasportata in condizioni gravissime, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’uomo, del 1927 era stato invece trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona e dopo essere stato medicato è stato condotto nella caserma di via Mentana. Ora è accusato di tentato omicidio.

Proseguono nel frattempo le indagini, coordinate dal Pubblico Ministero Luca Traversa, sia per capire le motivazioni del gesto che sull'arma utilizzata dall'anziano.